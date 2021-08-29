 

Минобрнауки разъяснило идею ужесточить требования к школьным олимпиадам

29.08.2021, 7:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУжесточение требований к проведению школьных олимпиад не предполагает создание искусственных сложностей для участников, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Ужесточение во благо. Не стоит понимать превратно – как создание искусственных препон, сокращение их количества или ужесточение участия. Желательно увеличивать количество олимпиад, они все должны быть одинаково прозрачны и объективны. На это существует сегодня запрос», – цитирует ТАСС Фалькова. 

Министр добавил, что ужесточение также предполагает высокий уровень проведения олимпиад. По его словам, необходимо увеличить количество возможностей, чтобы росло число участников олимпиад.  

«Это значит, что независимо от того, на какую олимпиаду ты заявляешься и побеждаешь, ты понимал, что твой коллега, который точно так же участвовал в другой олимпиаде, – ему не было легче, он точно так же объективно прошел эту историю», – отметил он.

Ранее Фальков заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что российским школьникам предложили новую традицию. 



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