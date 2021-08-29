Чемпионат по самбо на Кубок президента РФ стартовал в Японии

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29.08.2021, 7:03, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Токио открылся ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

Это 47-й по счету чемпионат Японии и девятый – на Кубок президента России. Из-за ситуации с COVID-19 в чемпионате участвуют только 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи заявил, что из-за коронавируса организовать чемпионат «было очень сложно», значительное число спортсменов «из других префектур Японии не смогли приехать».

«Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», – приводит его слова ТАСС.

Российский посол Михаил Галузин в письменном обращении к участникам подчеркнул важность «расширения и углубления российско-японских спортивных связей». По его словам, «самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль».

Напомним, Международная федерация самбо на 138-й сессии МОК в июле получила полноценное признание Международного олимпийского комитета.



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