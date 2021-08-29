 

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с ЧП на складе

29.08.2021, 6:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбыльской области.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,– написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек, погибли 13. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе. 



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