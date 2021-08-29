Россиянин Гнездилов на Паралимпиаде установил мировой рекорд в толкании ядра

Российский атлет Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см, сообщают информационные агентства.

В финале 34-летний Гнездилов установил мировой рекорд. Сначала он толкнул ядро на 11,02 м, побив рекорд португальца Мигеля Монтейро, а когда представитель Ирака Гарра Тнайаш показал результат в 11,15 м, житель России повторно обновил рекорд – до 11,16 м. На третьем месте оказался Монтейро, лучший результат которого на сей раз был 10,76 м, передает ТАСС.

Напомним, это золото стало 14-м для российских спортсменов. Они занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады, уступая сборным Китая и Великобритании.