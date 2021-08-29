 

Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных

29.08.2021, 6:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИз Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.

Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.



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