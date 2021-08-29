Байкер-подросток без прав сбил семью из четырех человек на Урале

Несовершеннолетний мотоциклист без прав в городе Сухой Лог Свердловской области сбил на «зебре» семью, в результате четыре пешехода и сам байкер получили травмы, сообщило управление ГИБДД по региону.

«Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

У мужчины 39 лет медики диагностировали перелом лодыжки, у мальчика 11 лет – перелом обеих голеней, у женщины 37 лет – ушибы голеней, у трехлетнего мальчика, находившегося в момент аварии в коляске, – ушиб бедра. Сам мотоциклист получил ушибы и ссадины, в лечении не нуждается.

Установлено, что мотоцикл, которым управлял подросток, не зарегистрирован в установленном законом порядке, имеет рабочий объем двигателя 600 кубических сантиметров и относится к транспортным средствам категории «А», права управления которым подросток не имеет. Семнадцатилетний водитель мотоцикла отметил сотрудникам госавтоинспекции, что мотоцикл приобрел его отец еще зимой, на учет в ГИБДД не ставил, так как отец тоже не имеет права управления категории «А». Подросток катался на мотоцикле все лето с разрешения отца, уточняет ГИБДД.

В отношении водителя мотоцикла возбуждены административные производства, также решается вопрос о привлечении к ответственности отца байкера за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, отмечает автоинспекция.

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