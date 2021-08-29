 

В результате украинского обстрела Горловки пострадали дети

29.08.2021, 5:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвое детей пострадали в результате обстрела Горловки, который устроили украинские силовики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что «девочка семи лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки». Пострадавших доставили в больницу. Обстрел произошел вечером в субботу, украинские силовики стреляли из артиллерийского орудия калибром 122 мм. По Горловке со стороны Дылеевки выпустили четыре артснаряда.

Повреждены жилые дома, а также автомобиль, «обесточены 10 трансформаторных подстанций в поселке шахты имени Ленина», из-за чего «поселок полностью лишен энергоснабжения», передает «Донецкое агентство новостей».

Напомним, Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тыс. человек. 



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