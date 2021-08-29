 

Япония решила отказать в статусе беженца приплывшему россиянину

29.08.2021, 5:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо мнению японских властей, россиянин, который приплыл на Хоккайдо с Кунашира, не соответствует требованиям для получения статуса беженца, сообщают СМИ.

Миграционные власти Японии не выдадут ему временное разрешение на пребывание, мужчину планируют передать генконсульству РФ в Саппоро на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хоккайдо».

Издание при этом указывает, что отчасти такое решение объясняется позицией Японии относительно южной части Курильских островов, которые Токио считает «исконной японской территорией». Предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира противоречило бы этой позиции.

Тем временем Япония официально уведомила генконсульство в Саппоро о задержании россиянина «за нелегальный въезд». Как сообщили в генконсульстве, будет проводится «разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, передает РИА «Новости».

Напомним, мужчина, как утверждается, приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.



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