Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар»
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Знаменитый голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар».
Аранжировку композиции выполнил Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи «Краснодара» в российских турнирах.
Во сколько обошлась работа знаменитого маэстро, не сообщается, пишет «Российская газета».
Ханс Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России. Композитор является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии «Золотой глобус» и трехкратным лауреатом «Грэмми».
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