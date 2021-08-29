Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар»

Знаменитый голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар».

Аранжировку композиции выполнил Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи «Краснодара» в российских турнирах.

Во сколько обошлась работа знаменитого маэстро, не сообщается, пишет «Российская газета».

Ханс Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России. Композитор является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии «Золотой глобус» и трехкратным лауреатом «Грэмми».