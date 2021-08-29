 

Иностранцев восхитил танковый балет на «Армии – 2021»

29.08.2021, 4:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИностранные интернет-пользователи восхитились роликом с «танковым балетом» на форуме «Армия – 2021», комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины, опубликованное телеканалом RT в YouTube.

«Мне нравится, как танки «танцуют» вместе с артистами на заднем фоне», – написал один из пользователей.

«Прекрасно», — подчеркнула Patricia Dileonardo.

Другие зрители отметили внимание постановщиков к деталям. «Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков – отличный штрих. Невероятно», – написал Cam35mm, передает РИА «Новости».

Также пользователи оценили другие элементы церемонии открытия форума: шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц.

«Армия – 2021» проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. В рамках форума предусмотрена демонстранционная программа военных подразделений и танковый биатлон.



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