 

Социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

29.08.2021, 4:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПеред сентябрьскими выборами в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, свидетельствуют данные опроса.

Опрос проводился институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag с 23 по 27 августа. В нем приняли участие 1247 граждан страны, передает ТАСС.

За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.

На днях опрос, проведенный институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL показал, что впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Выборы состоятся 26 сентября.



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