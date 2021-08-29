 

Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

29.08.2021, 4:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДействия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу..

По его словам, когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе РФ провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и России.

«Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану… Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться», – подчеркнул Шойгу.

Также он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. «И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло», – отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. «Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие», – заключил он.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Россиянин Карацев вышел в финал теннисного турнира ATP

27.01 / Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом

02.04 / В Днепре задержали боевика “ЛНР”, который проверял водителей на блокпостах

20.07 / Мэр Норильска ушел в отставку

23.11 / Суд арестовал полицейского из Дагестана по делу о терактах в Москве

01.02 / Компания Microsoft собирается купить еще одно игровое издательство

19.09 / Кучера объяснил решение уйти с НТВ

13.06 / Награжденные Путиным Герои Труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве

31.03 / В Украине за сутки сделали 18,7 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Киеве

07.05 / Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика