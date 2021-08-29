Байден Кабул!

Политические последствия взрывов в Афганистане.

Взрывы в Кабуле, устроенные боевиками группировки ИГИЛ-К* и приведшие к гибели 13 американских военнослужащих, около 170 афганцев, жителей других стран (цифры, по мере разбора завалов, постоянно растут), вызвали политический кризис в Вашингтоне.

Джо Байден. Фото: Getty Images

Призывы к импичменту или отстранению Джо Байдена от должности согласно 25-й поправке к Конституции («неспособность президента исполнять обязанности главы государства»), падение его рейтинга — это пока, можно сказать, «предупредительные сигналы». Большинство американцев, по-прежнему выступая за полный вывод войск, очень недовольны тем, как он организован Белым домом, Госдепом и Пентагоном.

Байден обещал террористам неизбежное возмездие и взял на себя ответственность за происходящее (не забывая при этом напомнить о сделке с талибами* Трампа, обещавшего вывести войска к 1 мая). И главное, несмотря на призывы части американских и европейских политиков, а также военных советников, президент подтвердил, что срок окончательного ухода — 31 августа. Это значит, что в оставшиеся дни предстоит эвакуировать как минимум 1 тыс. американских жителей и тысячи афганцев, стремящихся убежать от талибов. Одновременно администрация надеется договориться с новыми властями, чтобы эвакуация могла быть продолжена после этой даты.

На брифинге в Белом доме поздно вечером в четверг (уже после обращения президента к американцам) пресс-секретарь Джен Псаки отказалась комментировать призывы к отставке Байдена. «Это день, когда военнослужащие США погибли от рук террористов. Сегодня не день для политики. Любой день, когда вы теряете военнослужащих, может быть худшим днем вашего президентства», — сказала пресс-секретарь.

Обращаясь к американцам, Байден был очень эмоционален: цитировал Священное Писание, вспоминал о личных семейных потерях, в том числе сына, служившего в Афганистане.

Кабульский международный аэропорт, где 26 августа произошел мощный взрыв (по предварительной версии, это был бомбисты-самоубийцы), носит имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. По мрачной иронии, в этот же день информагентства сообщили, что бывший лидер страны был посажен талибами под домашний арест. Еще один взрыв произошел возле отеля у ворот аэропорта, где собирались беженцы, мечтающие попасть на самолеты, летящие на Запад.

Оценки прессы

Теракты изменили тон американских СМИ. Даже издания, в целом симпатизировавшие демократам, отмечают, что для 46-го президента в Афганистане все пошло по худшему сценарию. Под вопросом его репутация опытного политика, эксперта в международных отношениях.

«Именно новых смертей американцев больше всего боялся Байден», — пишет корреспондент «Нью-Йорк таймс» при Белом доме Майкл Шир. Решение прекратить самую долгую войну в истории страны было продиктовано стремлением больше не жертвовать жизнями американских солдат ради усилий, которые, как считал Байден, больше не отвечают интересам Соединенных Штатов. Но (и это уже факт для учебников истории) начатый им вывод унес жизни 13 американских военнослужащих, а также множества афганских мирных жителей — это первые американские жертвы в Афганистане за 18 месяцев и самый смертоносный день для американских военных за последние 10 лет (то есть при Трампе такого не было).

«Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает причинить вред Америке, следует знать следующее: мы не простим», — сказал Байден, используя формулировку, которая прозвучала как мрачное эхо предупреждений, сделанных президентом Джорджем Бушем после террористических атак 11 сентября 2001 года. «Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить». Перед терактами помощники президента в частном порядке заявляли, что не верят, что Байдену из-за Афганистана будет нанесен долгосрочный политический ущерб, особенно с учетом того, что военные США и НАТО успешно эвакуировали более 100 тысяч человек менее чем за две недели. Но смерть американских военнослужащих и сотен афганцев может опровергнуть эти прогнозы.

Беженцы из Афганистана в аэропорту Вашингтона. Фото: Getty Images

Самая продолжительная война Америки заканчивается так же, как и началась, страна оплакивает погибших в результате террористической атаки, а разгневанный президент клянется выследить виновных в Афганистане, отмечает обозреватель CNN Стивен Коллинсон, отмечая сходство с заявлением Джорджа Буша. «Этот конфликт начался в срок и на условиях других; но закончится так, как нужно нам, и в час, который выберем мы», — сказал Буш на молебне в Вашингтонском национальном соборе через несколько дней после 11 сентября. Взрывы стали «ударом по администрации» — ее планированию и управлению эвакуацией, которая зависит от аэропорта «в центре небезопасного городского района в одном из самых беззаконных городов в одном из самых несостоятельных государств мира», пишет Коллинсон — журналист из президентского пула Байдена.

Трагедия заставляет задуматься о другом решении — покинуть обширную бывшую базу США на аэродроме Баграм, и критики теперь задаются вопросом, было ли в стране достаточно войск, чтобы обеспечить безопасный и эффективный вывод. Руководство Байдена поставлено под сомнение, отмечают как союзники, так и критики президента. Большинство растиражированных телевидением предсказаний Байдена о том, что «Талибан» не сможет быстро захватить Кабул и что у США не будет панического бегства — как из Сайгона, были ошибочными. И теперь он кажется уязвимым для обвинений в слабости руководства, которые могут быть не совсем справедливыми, учитывая трудность его выбора в Афганистане («между очень плохим и ужасным»), но представляют реальную политическую опасность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в будущем году.

«Ястребы» обвиняют сегодня Байдена в том, что он «бежит от войны», но историки напоминают о прецеденте. Любимец Республиканской партии Рональд Рейган вывел американские войска из Ливана в начале 1984 года, через несколько месяцев после того, как 241 американский военнослужащий был убит в результате взрыва казармы морской пехоты. Позже в том же году Рейган одержал убедительную победу на выборах. «Джо Байден очень интуитивно чувствует американский народ. Он понимает, что американцы в значительной степени поддерживают сегодня тех, кто выступает за сокращение вмешательства Америки в мировые дела», — пояснил Тимоти Нафтали, историк из Нью-Йоркского университета.

Реакция политиков

Как обычно, когда в США проблемы, в студиях «Останкино» говорят об очередном «окончательном закате» Америки и, в данном случае, об импичменте президенту.

Действительно, президент подвергся резкой критике республиканцев в Конгрессе, который находится на летних каникулах до середины сентября. Призывы экстренно собраться нереальны, когда демократы — однопартийцы президента — контролируют обе палаты.

Дальше всех пошла сенатор-республиканка Марша Блэкберн из Теннесси. Она требует отставки президента Байдена, вице-президента Харрис, госсекретаря Блинкена, министра обороны Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Милли — в общем, всех, кто, по ее мнению, причастен к «афганскому позору». Но и. о. президента в таком случае станет спикер Нэнси Пелоси. «Спасибо, не надо»! — реакция республиканцев.

Конгрессмен из Северной Каролины Мэдисон Коуторн призвал вице-президента Камалу Харрис инициировать действие 25-й поправки и отстранить Байдена от президентства «из-за неспособности исполнять обязанности». Но для республиканцев энергичная первая чернокожая президент страны Харрис с ее либеральной повесткой еще хуже, чем центрист Байден, которому часть конгрессменов угрожает осенью провести расследование наподобие того, что случилось после гибели дипломатов в Бенгази. При этом подавляющее большинство демократов стоит за своим президентом стеной (как республиканцы поддерживали Дональда Трампа совсем недавно).

Фото: Getty Images

Так что Америке не очередной «кирдык», в ней — острая политическая борьба и дискуссии, в которые вовлечено общество.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии предложил срочно принять закон, запрещающий полный уход из Афганистана «до тех пор, пока все американцы не покинут страну». Конгрессмены-демократы обратились с призывом упростить выдачу американской визы афганцам, работавшим на союзников. Но парламентские каникулы пока никто прерывать не намерен.

Однако, по прогнозам военных, новые теракты в Афганистане вполне возможны. Это признает и Белый дом. Поэтому вероятность того, что политический кризис из гипотетического станет реальным, существует. Самое неприятное в этой ситуации для Белого дома: развитие событий в Афганистане (если нынешний курс не изменится) будут определять не солдаты НАТО, а террористы из «Аль-Каиды»* и ее филиалов и талибы, обещавшие американцам порядок и безопасность, но только до 31.08. При этом обещания уже не сдержавшие.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

*ИГИЛ (ИГ), «Талибан», «Аль-Каида» — организации, признанные террористическими в РФ

—