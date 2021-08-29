WP – единству НАТО угрожает не провал в Афганистане, а общественное мнение европейцев

Судя по опросам общественного мнения, европейцы не готовы поддержать США ни в конфликте с Китаем, ни в конфликте с Россией, при этом, наоборот, ждут от Вашингтона защиты в случае, если будет нападение на какую-то из европейских стран. Как пишет обозреватель The Washington Post, эта позиция отличается от принципа коллективной обороны, на котором построен альянс.



Reuters

Европейские лидеры задаются вопросом, чем обернётся для НАТО нынешняя неудача в Афганистане. Однако, по словам обозревателя The Washington Post, им стоит задуматься и о том, что существованию альянса угрожает общественное мнение в их собственных странах.

Поскольку союзники по НАТО — страны демократические, то им нужно всегда иметь в виду мнение народа. И хорошая новость, по мнению автора, в том, что европейцы в целом позитивно относятся к НАТО и США. По данным последнего опроса общественного мнения, об этом заявил 61% европейцев в целом и большинство во всех странах, кроме Греции.

Но когда социологи начинают копать глубже, появляются проблемы, пишет журналист. Главный принцип альянса — правило, что все страны должны прийти на помощь члену альянса в случае нападения на него. Если же кто-то отказывается от участия в коллективной обороне, то весь такой союз распадается. И вывод американских войск из Афганистана ставит вопрос о том, может ли эта страна выполнять взятые на себя обязательства.

Как бы то ни было, большая часть населения в большинстве европейских стран уже высказывается против того, чтобы приходить на помощь союзнику по НАТО. В феврале 2020 года компания Pew Research провела опрос среди жителей 16 стран альянса, должна ли их страна использовать свою военную силу, чтобы защитить союзника по НАТО в случае серьёзного военного конфликта с Россией. И положительный ответ дало большинство опрошенных только в пяти странах: США, Великобритании, Канаде, Нидерландах и Литве. В Германии против такого участия в коллективной обороне высказались 60% опрошенных.

При этом, когда этих же людей спросили, должны ли США использовать военную силу в случае нападения РФ на другого союзника по НАТО, то большинство во всех опрашиваемых странах дали положительный ответ. Так что получается, что многие европейцы видят в НАТО инструмент, который обеспечит им защиту со стороны США, а не коллективный альянс, где все защищают всех. Именно поэтому, видимо, только 10 из 30 стран НАТО выполняют требование тратить на оборону 2% ВВП.

Ещё одну тревожную тенденцию обнаружил другой опрос. США считают своей экзистенциальной угрозой Китай. Именно поэтому они перебрасывают военные ресурсы в район Тихого океана, пытаются убедить европейских союзников не работать с Китаем и не допустить зависимости их экономик от Китая. Так что альянс приобретает антикитайский характер.

Но европейцы, как показал опрос в январе 2021 года, этого не хотят. 60% европейцев хотели бы, чтобы их страна держала нейтралитет в любом конфликте между Китаем и США. При этом 59% опрошенных считают, что через 10 лет Китай будет могущественнее США. Только 19% верят в то, что Штаты сохранят лидирующее положение. Наконец, 67% опрошенных сказали, что Европа не должна вечно опираться на США и ей стоит развивать собственную оборону.

Получается, что опрошенные не готовы поддержать США ни в конфликте с Россией, ни в конфликте с Китаем, делает вывод автор статьи. Конечно, он признаёт, что эти тенденции не имеют статус намертво закреплённых. И европейские лидеры могут приложить усилия, чтобы попытаться убедить своих избирателей в ценности сильного глобального западного альянса.

Если же, наоборот, они пойдут за мнением избирателей и не будут вкладываться в оборону, не займут твёрдой антикитайской позиции, то американские лидеры сами решат, что сильное военное присутствие США в Европе больше не отвечает американским интересам. «Худший кошмар Европы, таким образом, станет явью, и в большей степени из-за её собственных склонностей, чем из-за нерадивости американцев», — делает вывод автор статьи в The Washington Post.