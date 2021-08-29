Марш ЛГБТ в Одессе закончился нападением радикалов и дракой с полицией

В Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями, сообщили СМИ.

Издание «Сегодня» пишет, что «меры безопасности были предприняты беспрецедентные», но «избежать конфликтов не удалось». В «Марше равенства» приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.

Перед «Маршем» противники ЛГБТ – организация «Традиция и порядок» –устроила свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества. Когда полицейские стали оттеснять нападавших, те принялись распылять газ, пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Силовики задержали 51 члена «Традиции и порядка» за массовые беспорядки, хулиганство и нападение на правоохранителей.

Как информирует издание, о проведении «Одесса Прайда» объявили 11 августа. Мероприятия в поддержку ЛГБТ проводятся с 24 по 29 августа. Организаторы получали угрозы от «Традиция и порядок», противники ЛГБТ грозили «повторить Тбилиси».

Напомним, более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5–6 июля, что вызвало гневную критику Запада. При этом в Грузии случившееся назвали «российской провокацией», направленной на ухудшение отношений между Грузией и Евросоюзом.