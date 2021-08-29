МИД назвал причину поражения США в Афганистане

Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как «не понимает мир, который находится за пределами Соединенных Штатов», при этом на Западе высок соблазн вернуться в Афганистан, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.

«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством»

При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».

Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».

Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана».

Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.