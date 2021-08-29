Мнение: Об испорченной жизни Натальи Поклонской

Вот недаром говорят, что за удачливой женской судьбой почти всегда стоит некий мужчина, а за каждой неудачливой – тоже мужчина, но уже безо всяких почти. Не миновала чаша сия и «нашу няшу» – бывшую депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, начинающую новую карьеру на дипломатическом поприще. Оказывается, один ревнивый и мстительный носитель штанов – язык не поворачивается назвать его мужчиной – все эти годы пристально следил за успехами бывшей своей и теперь, тряся компроматом, готовится испортить ей жизнь.

Причём сам так говорит! И возможности у него есть…

Нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде, заявил о возможности Киева «испортить ей жизнь». По его словам, необходимо проверить, сохранилось ли у будущего посла украинское гражданство. «Если она ей [гражданкой Украины] остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — сказал министр в эфире канала «Украина 24».

Скорее всего, украинская сторона сможет найти некие основания считать Наталью Поклонскую своей гражданкой. Согласно действующей процедуре добровольного выхода из гражданства Украины, заявителю необходимо не только лично явиться в украинское консульство в стране своего фактического проживания, но также подать в числе прочих документов украинский загранпаспорт с отметкой о том, что заявитель ранее выехал с территории Украины на постоянное место жительства в другую страну.

По понятным причинам #Крымнаш проставлением подобных отметок не сопровождался. Иными словами, Киев при желании может заявить, что заявление о выходе из гражданства не было подано по всей форме, а значит, удовлетворению не подлежит. И Наталья Поклонская, во-первых, формально сохраняет гражданство Украины, а во-вторых эта украинская гражданка разыскивается полицией, прокуратурой и НБУ по обвинению в государственной измене. Очень серьёзная правовая коллизия, которая х.з. как будет решаться в соответствии с действующими конвенциями о дипломатических вопросах.

Так что, да, Дмитрий Кулеба, как бывший ревнивый муж, попортить крови Наталье Поклонской может немало. Пусть даже и без видимого результата. Главное – PR ещё раз привлечёт внимание…

Конечно, на обывательский взгляд, такое поведение недостойно. Ну что за мужик будет бегать и трясти компроматом на свою бывшую, лить про неё гадости всем знакомым и незнакомым, позорить и позориться! Ну ушла она уже, плохо ли, хорошо ли – ушла. Всё! Зачем тянуть этот грязный шлейф скандалов через всю оставшуюся жизнь, тратить силы на слежку, ждать малейшего повода отомстить, действовать мелко и мелочно, даже если сама-дура-виновата?

Но в межгосударственных делах – иные расчёты. #Украина, вроде бы выбравшая в отношении России принцип «отъе***тесь вы уже от нас!», сама не может разорвать прежние узы. И отчаянно ищет любого повода отомстить. На том строится её нынешняя самостийность. И так будет ещё долго, возможно, не одно поколение.

А Наталья Поклонская… Ну, вроде как ответила: «Испортить жизнь» — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь», — заявила. И добавила, что тех, кто хочет испортить ей жизнь, много, «можно в очередь становиться».

Достойный ответ?

Вообще, чья позиция вызывает у вас большее уважение – Дмитрия Кулебы или Натальи Поклонской?

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