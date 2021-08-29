Делать миллионы в России можно не всем

Зачем к Тиллю Линдеманну пришли до первых петухов.



Тилль Линдеманн. Фото: Avalon / PYMCA / Gonzales Photo / Nikolaj Bransholm / Universal Images Group / Getty Images

Ночью пришли к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну и навели шороху. Если вы в теме, от этой новости у вас глаза полезут на лоб, потому что Линдеманн — человек, к которому люди в штатском не могут прийти в принципе. Он суперлояльный к нашей власти артист, друг и брат не хуже Депардье. Более того: через неделю он должен выступать на фестивале «Спасская башня», который организует Минобороны. На Красной площади. Его-то зачем кошмарить?

Помню разговор со Шнуровым, приятелем Линдеманна. Мы шли по холлу шикарной гостиницы на Смоленской, и я спросил Сергея, можно ли здесь курить. «Нам, — сказал Шнур, царским жестом обводя окружающее пространство, — можно здесь все». Оказывается, не совсем все. Это ощущение вседозволенности, парения над правилами, которые придумали для «ботвы», подводит иногда самых крутых.

Как пишет «Интерфакс», силовики пришли к Линдеманну в отель «Завидово» Тверской области, чтобы совершить некие следственные действия. Какие — непонятно, детали долгое время не раскрывались. Обыск, например, — это следственное действие. Задержание и арест — тоже. Понятно только, почему ночью: хотели успеть до первых петухов, пока силы зла не рассеялись.

Как ни дико звучит, единственная юридическая претензия к Линдеманну в нашей стране — у музея Эрмитаж. Казалось бы, где Rammstein с их брутальными песнями и кровавыми клипами, а где высокое изобразительное искусство? Что между ними общего? Однако общее есть. Линдеманн снимал в Эрмитаже клип (тот самый «Любимый город») и выставлял на продажу цифровые копии произведений, так называемые NFT-токены. Причем недешево, в СМИ фигурирует цифра 100 тысяч евро. С точки зрения Эрмитажа это незаконная эксплуатация его фонда и помещения. Классический бизнес-спор. Терка, как говорили в девяностые в таких случаях.

Этот сюжет не закончен, и, возможно, он еще получит развитие, но довольно быстро выяснилось, что Эрмитаж тут не при делах. Силовики (судя по всему, это было местное МВД) провели с немцем беседу и выписали ему предписание о соблюдении антиковидных мер. Все это, напомню, ночью.

Если б речь шла не о Линдеманне, можно бы было подумать, что ничего страшного — это просто такой новый тренд: теперь по ночам нам будут напоминать о ношении маски и соблюдении социальной дистанции. Коронавирус не дремлет.

Но Тилль ведь не просто так оказался в Завидове Тверской области.

Он приехал выступить на фестивале «Макларин за Родину», который должен (тут правильнее сказать «должен был») пройти у завода «Афанасий», где выпускают одноименное пиво. Макларин не шотландец, хотя звучит, почти как Макларен, продюсер группы Sex Pistols. Это Максим Ларин, политик, бизнесмен, основатель пивного холдинга. А Родина — это не только (и не столько) наше отечество, сколько партия, за которую Ларин топит.

Фестиваль планировался как классическое предвыборное мероприятие. Ларин (рассорившийся в свое время с «Единой Россией», от которой избирался в закс Тверской области) снова хочет в депутаты и придумал вот такой ход: привезти землякам звезду. Если изберете, все будет как в клипе Линдеманна Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей» — нем.).

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По сведениям Ларина, наверху уже дана команда любыми средствами не допустить проведения фестиваля. Помимо наезда на Линдеманна, были уже и другие попытки не допустить. Все это очень возможно, учитывая, насколько агрессивно «ЕР» мочит конкурентов перед этими выборами. Вопрос, в курсе ли той интриги, которая вокруг него разворачивается, сам Линдеманн? С большой вероятностью — нет, трудно предположить, что он тоже топит за партию «Родина». Для него это бизнес: платите — я играю. Он сам много раз говорил (и настаивал на этом), что не занимается политикой и ничего в ней не понимает.

Последний раз он произнес эту фразу в мае, когда сажали на два с половиной года экс-главу архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Формально — за распространение клипа Rammstein в Сети. «Я не хочу говорить об этом», — сказал тогда Тилль. И снова ничего личного. Не надо думать, что Линдеманн — принципиальный сторонник Путина и противник Навального. Если б у Боровикова был бюджет, который есть у Ларина и Министерства обороны РФ, он бы с удовольствием записал песню в его поддержку.

Он действительно ничего не понимает в политике.

Ему кажется, что РФ — это зона легких денег, пространство, где можно делать миллионы из ничего.

В принципе, так и есть. Но только делать миллионы в РФ можно не всем. Одним можно, а к другим придут ночью и напомнят о социальной дистанции.

Ян Шенкман, обозреватель

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