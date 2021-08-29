В Украине будут судить бывшего “замминистра топлива и энергетики ДНР” – прокуратура

“Подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год, занимая должность так называемого “заместителя министра топлива и энергетики ДНР”, проводил агитационную работу среди населения Донецкой области о деятельности указанной террористической организации в целях склонения к участию в ней и получение поддержки среди жителей восточных регионов Украины”, – говорится в сообщении.

Подозреваемый также налаживал взаимодействие двух террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” для “координации действий, направленных на захват государственной власти в Украине и изменение государственной границы Украины”.

Кроме того, по данным прокуратуры, он оказывал материальную и организационную помощь участникам “ДНР”, “обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в вооруженном противостоянии с ВСУ на территории Донецкой области”.

Отмечается, что подозреваемый также взаимодействовал со СМИ для агитации в пользу террористической организации “ДНР” и дискредитации органов госвласти Украины и участников антитеррористической операции (АТО).

“Стороной обвинения получено разрешение суда на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, – подчеркнули в городской прокуратуре Киева.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4814354261909231

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло более 3,9 тыс. гражданских лиц, около 4,2 тыс. украинских военных и примерно 5,8 тыс. боевиков.

—