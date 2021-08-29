“Работаем только за хлеб”. Музей Голодомора получил уникальные документы о событиях 1930-х годов в Украине

Бергман в начале 1930-х годов устроился на работу в Станице Луганской (сейчас Луганская область), “откуда вел активную переписку с родственниками и друзьями, описывая окружающую действительность – Голодомор 1932-1933 годов”.

Британец попал в СССР по приглашению советских властей как специалист, который умел работать с техникой, закупленной за рубежом после начавшейся в 1928 году форсированной индустриализации.

“Джерри Берман – инженер градостроительства и железнодорожного сообщения. В 1932-1933 годах он побывал в Москве, Луганске и Харькове, но большую часть времени провел в Станице Луганской. Окружающую действительность он описывал в письмах к братьям, сестре и другу в ЮАР, США и Великобритании”, – рассказали в музее.

В своих письмах британский специалист большое внимание “уделяет плачевному положению рабочих: карточной системе обеспечения продуктами, несправедливости в их распределении и постоянной нехватке карточек, дороговизне продуктов и скудности зарплат, что заставляло семьи рабочих голодать”.

Сам Берман был в числе тех, кто приравнивался к партийной номенклатуре и находился в лучшем положении из-за доступа к собственным магазинам и столовым с ограниченным доступом.

В музее процитировали некоторые из писем британского инженера о на тот момент советской действительности.

“Нежелательно носить с собой хлеб в количестве более чем однодневного рациона. Целая буханка хлеба, которую вы можете получить, возможно, на несколько дней, повлечет такое событие, что все прохожие будут останавливаться и смотреть на вас. Это черный хлеб. Я могу сказать, что моя жизнь оказалось бы в большой опасности, если бы я был замечен во владении только одним ломтиком белого хлеба. Такого здесь не видели с 1928 года. Здесь, где выращивают пшеницу!” – писал, в частности, Берман.

Он также сообщал: “Работаем только за хлеб”.

В музее Голодомора рассказали, что подшивку с письмами Бермана нашла на чердаке внучка одного из адресатов британского инженера, его друга Мейера Фортеса. В 2021 году Алисон Маршал передала письма украинскому музею.

“Эти письма является уникальным свидетельством и важным источником информации о 1930-х в Украине, и непосредственно об условиях жизни рабочих во время Голодомора. Уже очень скоро у посетителей музея будет возможность увидеть эти письма в Зале памяти, который откроется в начале сентября”, – рассказали изданию “ГОРДОН”.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на четвертую субботу ноября.

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