Лучшие участники «Лидеров России» приняли участие в «Битве сезонов»

Около 200 лучших участников прошлых лет конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – встретились в Мастерской управления «Сенеж» на «Битве сезонов».

«Битва сезонов» – специальный проект конкурса для развития и сплочения сообщества лидеров. В нем участвуют победители, финалисты и полуфиналисты прошедших трех сезонов. Им предстоит решить новые управленческие задачи, чтобы определить сильнейший сезон конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы всегда говорили, что с финалом конкурс «Лидеры России» не заканчивается. Нам очень интересно посмотреть, что случилось с участниками за эти годы, как они продвинулись в своих успехах. Активность лидеров по-прежнему очень высокая. На участие в «Битве сезонов» было подано более 1400 заявок, из которых мы выбрали лучших из лучших по достижениям после конкурса. Сегодня здесь собрались 198 лидеров, каждый сезон представляют по 66 участников. Конечно, главная задача не в том, чтобы сравнить сезоны между собой, а в том, чтобы дать возможность лидерам снова протестировать и оценить себя. Бизнес-сообщество крепнет, кроме обмена опытом есть и совместные проекты участников, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус». Больше всего нас радует то, что победители не только развиваются сами, но и помогают развивать людей вокруг себя. Многие лидеры занимаются наставничеством, волонтерством, создают социальные проекты», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурсантов ждут встречи с наставниками, оценочные мероприятия, проверка своих компетенций, нетворкинг. В ходе состязания конкурсантам предстоит принять участие в проблемно-аналитической деловой игре и решить кейсы наставников. По итогам будут определены победители в индивидуальном зачете, а также сезон-победитель по совокупности оценок всех участников сезона.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.