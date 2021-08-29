Париж и Лондон решили призвать ООН к созданию «зоны безопасности» в Кабуле

На заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Проект резолюции представят на внеочередном заседании в понедельник. Документ «подразумевает определение» границ «безопасной зоны», которая «позволит продолжать гуманитарные операции». Макрон заявил, что такой шаг «обеспечит ООН основу для срочных действий». По его словам, каждый сможет «выполнить свои обязательства». При этом, как отметил французский лидер, международное сообщество «сохранит давление» на «Талибан» (запрещен в России), передает ТАСС со ссылкой на Journal du Dimanche.

Макрон сказал, что зона нужна в том числе для афганцев, которые не успели покинуть страну и ищут укрытие. В Афганистане находятся «несколько тысяч» человек, которых Франция хочет защитить. Макрон заявил, что в защите нуждаются судьи, артисты, представители интеллигенции, а также женщины, которые в последние 20 лет получали образование и которым следует «помочь избежать репрессий».

Президент также заверил, что его слова о необходимости «защитить Францию от большого притока нелегальных мигрантов» неправильно поняли. Он пояснил, что убежище требуется прежде всего тем, кому угрожают талибы. При этом ожидаются «большие потоки» мигрантов, уже организованы «каналы для тех, кто не находится в непосредственной опасности, но хочет уехать», сообщил он.

Кроме того, Макрон отметил, что многие афганцы, которым Франция отказала в убежище, сейчас не могут быть возвращены на родину. Он призвал «осуществить координацию между европейскими странами», чтобы афганцы не «путешествовали бы по всей Европе в поисках страны, которая предложит им лучшие условия».

В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.