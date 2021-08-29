Концерт с выступлением лидера Rammstein собрались отменить

Фестиваль в Твери предлагается провести без концерта, в рамках которого должен был выступить лидер Rammstein Тилль Линдеманн, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин.

«Мы предлагаем площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще», – сообщил Ларин, сообщив, что репетиция не состоялась. Он пояснил, что на территории вокруг холдинга «Афанасий» планируют поставить шатры и организовать детские мероприятия, также есть вторая сцена для выступления тверских музыкантов. «Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, российская полиция пришла к лидеру Rammstein в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области. Его предупредили о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В отношении его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны. При пересечении границы РФ Рейбанд сообщил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.