 

Концерт с выступлением лидера Rammstein собрались отменить

29.08.2021, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФестиваль в Твери предлагается провести без концерта, в рамках которого должен был выступить лидер Rammstein Тилль Линдеманн, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин.

«Мы предлагаем площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще», – сообщил Ларин, сообщив, что репетиция не состоялась. Он пояснил, что на территории вокруг холдинга «Афанасий» планируют поставить шатры и организовать детские мероприятия, также есть вторая сцена для выступления тверских музыкантов. «Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, российская полиция пришла к лидеру Rammstein в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области. Его предупредили о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В отношении его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны. При пересечении границы РФ Рейбанд сообщил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Названа доля довольных своей зарплатой россиян

14.05 / Марка Chery тестирует электрический кроссовер Tiggo e в России

18.03 / Airbus выпустила последний лайнер-гигант A380

18.07 / Сериал “Чернобыль” получил семь наград премии BAFTA

22.10 / Россия решила выступить против резолюции США по Сирии

24.03 / Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

19.03 / Швеция начала расследование смертей двоих привившихся AstraZeneca пациентов

01.03 / Рассекречены рендеры модели Ford Maverick

22.08 / В РФ началась разработка первого морского беспилотника-камикадз

22.06 / Российский блогер Марьяна Ро: Мы часто дрались с Ивангаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика