В кофе сначала сахар потом молоко: суеверия и приметы про отношения

Из поколения в поколение передаются любовные суеверия, которые объясняют людям, как получить счастье. В основном они повествуют о шагах, которые следует предпринимать, чтобы чувства между партнерами никогда не угасли. Эти суеверия давно укоренились в коллективном сознании и, несмотря на прошедшие десятилетия, продолжают в нем функционировать. Подавляющее большинство людей относятся к ним скептически. О самых выдающихся любовных суевериях читайте далее.

Как сделать так, чтобы любовь длилась вечно

Подвешивание замка с выгравированными на нем инициалами – одна из самых популярных любовных традиций. По легенде, все началось во Флоренции. Ученики военного училища Санита в Коста-Сан-Джорджио вынули замки из своих шкафчиков и повесили их с признаниями в любви на мост Понте-Веккьо. Обычай распространился и за пределы Италии. До недавнего времени самым известным мостом, который увешан замками влюбленных, был Тумский мост во Вроцлаве (Польша). Однако летом 2019 года началась его реконструкция, и все любовные свидетельства, висящие на балюстрадах, были удалены. Некоторые влюбленные забрали свои замки, оставшиеся были отправлены на склад Управления дорожно-городского хозяйства.

Замки с инициалами влюбленных в первую очередь символизируют преданность и служат доказательством бессмертной любви. По поверью, бросив ключ в воду, пара навсегда останется вместе.

Что делать, чтобы быстрее выйти замуж

Есть много суеверий, которые следует помнить девственницам, ищущим кандидата в мужья. Женщинам, которые хотят быстро стать женами, нужно быть предельно осторожными. В прошлом свадьба считалась величайшим достижением молодой девушки. Многие сохранившиеся предрассудки, передаваемые из поколения в поколение, рассказывают о том, как не остаться старой девой или ускорить брак.

По дошедшим до наших дней суевериям опаснее всего ходить под лестницей. В начале XIX века приговоренные к смертной казни забирались на виселицу по лестнице. Как следствие, попадание под нее должно принести неудачу. Не менее опасно быть подружкой невесты более 3 раз и сидеть напротив угловой части стола, особенно на праздниках и церемониях. Если женщина хочет выйти замуж, ей следует выбросить из дома все кактусы и не заводить кошку. Говорят, что это животное отпугивает холостяков. С другой стороны, если одинокая женщина увидит паука над своей кроватью, у нее может случиться внезапная взаимная любовь.

Что делать, чтобы быстрее забеременеть

Если женщина одинока и хочет поскорее встретить любовь всей своей жизни, ей следует сесть в кресло, с которого встал священник после окончания пастырского визита. Пара, которая пытается зачать ребенка, для скорого получения результата должна занять место, где не так давно сидел служитель церкви. Согласно суевериям, женщина, над домом которой летают аисты, обязательно забеременеет. Эти черно-белые птицы знаменуют новую жизнь в семье.

Где и когда можно поцеловаться

Конечно, большинство суеверий касается первого поцелуя. Именно он решает, как будут выглядеть отношения в будущем. Если пара хочет провести вместе особенно успешный и романтический год, молодым следует впервые поцеловаться в канун Нового года, как только часы пробьют полночь.

Интересно, что суеверия также различают места, где не стоит целоваться ни при каких обстоятельствах. Это все перекрестки, склоны и обрывы. Поцелуй на распутье – предвестник скорого расставания. По суеверию, вскоре пути влюбленных разойдутся.

Как предотвратить разрыв отношений

Молодые люди, которые хотят провести остаток своей жизни вместе, не должны дарить друг другу подарки в виде обуви (это может побудить партнера отправиться в одиночное путешествие) и часов (они измеряют время до разрыва). В любви ни в коем случае нельзя делиться платками. Ведь они вызывают слезы и печаль.

Также особенно важно, как мы готовим кофе для любимого человека. Если в напиток добавить сначала сахар, а затем молоко, можно рассчитывать на удачу. Однако если порядок поменять, отношения могут иссякнуть, и, как следствие, возникнут кризисы и проблемы. Это же правило работает и с чаем, неправильное приготовление которого может привести к любовной ссоре.

Также влюбленным не следует признаваться друг другу в любви, когда на улице идет снег. По суеверию, такое чувство непостоянно, и когда снег растает, оно сразу же исчезнет.

Какие еще есть приметы и суеверия

Ранее люди верили в следующее:

Слезы новобрачной в день свадьбы обещают счастливую семейную жизнь.Если в день бракосочетания пошел дождь, семья будет процветать.Чтобы невеста не вернулась жить в родительский дом, после того как она отправится в загс, следует вымыть пол в жилище.Необходимо следить, чтобы по дороге к алтарю брачующимся никто не перешел дорогу. Как правило, это поручают свидетелям, которые идут чуть впереди жениха и невесты.Незваный гость всегда приносит счастье, его нужно к столу пригласить и вином угостить.Чтобы не сглазили молодых, следует к свадебным нарядам приколоть булавки вниз головками. После эти булавки нужно выбросить в море или реку.Раньше люди считали, что на свадьбу нельзя ехать по прямой, дорога должна быть витиеватой. Это нужно для того, чтобы запутать и обмануть злых духов. Также для отпугивания можно использовать веселые крики гостей или громкие сирены машин.

Нынешние приметы:

Чтобы семейная жизнь была счастливой, попросите в свадебный день замужнюю приятельницу надеть вам сережки.Если невеста сломала каблук в день бракосочетания, ее ожидает «хромая» семейная жизнь.Перед посещением загса молодоженам следует разделить и съесть конфету, тогда жизнь будет сладкой.Чужое золото нельзя переплавлять на обручальные кольца, приобретать их следует вдвоем. Лишь тогда семейная жизнь будет дружной.

Свадебные традиции соблюдать необязательно. Важно лишь понимать, что семейное счастье зависит от того, насколько вы уважительно друг к другу относитесь ежедневно.