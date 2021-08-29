Убийца сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство американского сенатора Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил право на досрочное освобождение после 53 лет в тюрьме. Об этом сообщает CNN.

Решение об освобождении Серхана должен принять губернатор Калифорнии, так как там находится тюрьма, где он сидит. Если Серхана освободят, он должен будет прожить шесть месяцев во временном доме, зарегистрироваться в программе по борьбе со злоупотреблением алкоголем и пройти курс лечения, отмечает The Guardian.

Против досрочного освобождения не возражал сын убитого сенатора Дуглас Кеннеди. «Я думаю, что прожил свою жизнь в страхе перед ним (Серханом — ред.) и его именем, так или иначе. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, достойного сострадания и любви», — сказал он. Однако некоторые члены семьи Кеннеди выступили против.

Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в июне 1968 года. Серхану на момент, когда его признали виновным в убийстве, было 24 года. Первоначально его приговорили к смертной казни, но затем приговор смягчили, когда в Калифорнии на некоторое время объявили смертную казнь вне закона. Сам Серхан утверждал, что не помнит момента совершения преступления.

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