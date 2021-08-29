 

Убийца сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение

29.08.2021, 1:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство американского сенатора Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил право на досрочное освобождение после 53 лет в тюрьме. Об этом сообщает CNN.

Решение об освобождении Серхана должен принять губернатор Калифорнии, так как там находится тюрьма, где он сидит. Если Серхана освободят, он должен будет прожить шесть месяцев во временном доме, зарегистрироваться в программе по борьбе со злоупотреблением алкоголем и пройти курс лечения, отмечает The Guardian.

Против досрочного освобождения не возражал сын убитого сенатора Дуглас Кеннеди. «Я думаю, что прожил свою жизнь в страхе перед ним (Серханом — ред.) и его именем, так или иначе. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, достойного сострадания и любви», — сказал он. Однако некоторые члены семьи Кеннеди выступили против.

Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в июне 1968 года. Серхану на момент, когда его признали виновным в убийстве, было 24 года. Первоначально его приговорили к смертной казни, но затем приговор смягчили, когда в Калифорнии на некоторое время объявили смертную казнь вне закона. Сам Серхан утверждал, что не помнит момента совершения преступления.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Елена Малышева потребовала билеты домой в обмен на американскую вакцину от COVID-19

24.12 / Депутат Рады Гончаренко заявил об уничтожении Зеленским института президентства на Украине

03.08 / Скандалы: Александру Максимову закон не писан

02.07 / Станислав Черчесов возглавит список «Родины» на выборах в Госдуму

09.10 / Трампа будут лечить от коронавируса кровью сингапурцев

30.06 / Прогулки на лошадях и автогонки: Ким Кардашьян поделилась фото с празднования 7-летия дочери Норт

11.10 / Мнение: А на плече горит клеймо

03.10 / Мнение: Курсантам пришлось подождать

12.07 / «Не надо убивать главных героев»

17.08 / Мнение: Как США пытались избежать повторения опыта «Сайгона-1975» в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика