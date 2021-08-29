Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары

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29.08.2021, 1:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкстренное предупреждение объявлено в Сочи в связи с жаркой погодой, информирует пресс-служба администрации курорта.

«В соответствии с экстренным предупреждением метеорологов в период 13-14 часов и до конца дня 28 августа, а также днем и вечером 29 августа, на территории города Сочи температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки плюс 36-37 градусов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание на солнце в период с 12.00 до 18.00. В настоящее время в городе стоит жаркая погода, ясно и солнечно.



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