 

Боеспособность Вооруженных сил выросла в два раза

29.08.2021, 1:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВнезапные проверки, поставки новых вооружений и Армейские международные игры (АрМИ) позволили вдвое усилить боеспособность Вооруженных сил России, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В два раза, это огромный показатель», – сказал он, сообщив, что в АрМИ–2021 приняли участие и прошли все этапы до выхода в финал 452 тыс. российских военных. Шойгу также подчеркнул, что Минобороны не собирается превращать АрМИ в «спорт высоких достижений». В связи с этим победители не участвуют в Играх в следующем году. 

По его словам, тот, кто уже одержал победу, «может быть инструктором, тренером, но никак не участником». «Таким образом, у нас каждый год появляются тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Шойгу сказал, что РФ было бы интересно участие военных США и ЕС в Армейских международных играх. Он не стал говорить «про шансы», но отметил, что «хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику». «Ведь проходит «Формула-1», разные «конюшни» выступают», – сказал он, добавив, что стороны «были близки к этому в 2014 году, еще до разных событий, до крымского референдума говорили с Германией, Великобританией, Италией». Так, с Италией «обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колесные танки участвовали в танковом биатлоне».

VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» проходят с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы проходят на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые принимают конкурсы впервые. В них участвуют свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые принимают участие в играх.



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