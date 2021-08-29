 

Британия пригрозила санкциями талибам

29.08.2021, 1:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕсли радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну, Великобритания введет санкции, сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб.

По его словам, Лондон использует финансовые санкции, если талибы не гарантируют «безопасное передвижение» для лиц, желающих покинуть Афганистан после 31 августа. Рааб сказал, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства». Он заявил, что Великобритания в данной сфере готова сотрудничать с Россией и Китаем. Лондон может применить санкции как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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