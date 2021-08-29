Юбка миди, комбинезон и белые джинсы: семь базовых предметов гардероба, чтобы всегда выглядеть модно и эффектно

Чтобы выглядеть стильно, необязательно каждый сезон покупать себе уйму новых вещей. Достаточно создать себе базовый гардероб из одежды, которая будет актуальна на протяжении многих лет. Сделайте акцент на качество, а не на количество, чтобы всегда выглядеть стильно и элегантно. Какая одежда должна быть в гардеробе любой женщины? Расскажем ниже о 7 базовых вещах.

Белая рубашка

Белая рубашка – это классика в простоте. Она всегда будет основой официально-делового стиля. Могут меняться фасоны рубашек, длина рукава, но она никогда не выйдет из моды. Ее преимущество в том, что она сочетается с любой одеждой. Белую рубашку можно носить с джинсами, классическими брюками, разными юбками. Ее надевают под пиджаки и джинсовые куртки, пальто и кардиганы. Помните, что в моде классическая белизна. Это значит, что рубашка должна быть белой, а не кремовой, бежевой или светло-желтой.

Юбка миди

Юбка миди хороша тем, что ее можно надеть как на работу, так и на прогулку по городу. Она выигрышно смотрится как на низких, так и на высоких девушках. Старайтесь выбирать модель с высокой талией, чтобы визуально удлинить ноги. Цвет юбки может быть любым. Черная или темно-серая подойдет для работы в офисе. А на прогулку или вечеринку можно выбрать светлую или яркую блузку.

Юбки миди выглядят женственно и элегантно. Приталенный фасон мягко облегает бедра, скрывая их недостатки. Материал юбки тоже бывает разным. Выбирайте модели из плотной ткани, если планируете носить ее на работу. А на лето можно купить юбку из воздушных или атласных материалов. Экспериментируйте и с фасонами. Юбка-карандаш – это нетленная классика, но зацикливаться только на ней не стоит.

Прямые джинсы с высокой талией

Джинсы с высокой талией прочно закрепились в мире моды. Эксперты предсказывают, что они не потеряют своей актуальности на протяжении многих сезонов. Основой базового гардероба лучше сделать прямые джинсы нейтральных цветов. Можно приобрести пару, например, темные или светлые. В моде чуть укороченные джинсы, оголяющие лодыжки. Такие модели выглядят женственно и аккуратно. А еще они достаточно практичные: в них удобно ходить и на вечеринки, и на работу.

Майка с высоким воротником (обязательно без рукавов)

И обычная майка может стать основой гардероба. Но одежда с высоким воротом сейчас находится на пике моды. Особенно хорошо такие майки сочетаются с пиджаками, кардиганами и даже пальто. Они выглядят женственно, элегантно и стильно. И у такой майки обязательно не должно быть рукавов, иначе наличие высокого воротника теряет свой шарм.

Блейзер

Блейзер – это массивный пиджак с широкими плечами. Он выглядит не так строго, как классические модели, которые больше подойдут для офиса, а не для повседневности. Блейзеры же можно носить как с рубашками, так и с футболками и майками. Экспериментировать можно и с цветом. В моде как однотонные блейзеры нейтральных тонов, так и цветные модели с узорами и принтами. Такие пиджаки носят с брюками, джинсами, юбками и даже платьями.

Комбинезон

Стильный комбинезон может стать основой вашего гардероба. У него много преимуществ: он выглядит стильно, удобен и легок. А еще вам не придется тратить уйму времени на подбор других вещей, которые сочетались бы с ним. Достаточно надеть легкую обувь и взять яркую сумку. Если в слитном комбинезоне вы чувствуете себя неуютно, замените его на однотонный спортивный костюм. А еще выбирайте модели с завышенной талией. Они визуально удлинят ваши ноги.

Белые джинсы

Белые джинсы, может быть, и не могут похвастаться практичностью, но выглядят они всегда женственно и стильно. Такие брюки становятся изюминкой образа: носите их с темными или цветными рубашками, футболками и майками. А еще обязательно подберите яркую обувь, чтобы создать контраст в образе.