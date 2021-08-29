Мнение: Почему не любят полицейских?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сегодня в Тюмени похоронили 9-летнюю Настю Муравьеву.
Девочка пропала 30 июня. 19 августа ее тело нашли в коробке на берегу озера. Кроха была изнасилована и задушена.
Девочка стала жертвой насильника, который встретил ее на лестничной площадке в подъезде. Завел в квартиру, изнасиловал, задушил и спрятал тело в холодильнике. Потом нелюдь засунул труп в коробку и вывез к берегу озера.
Сыщики быстро установили преступника. Им оказался 40-летний Виталий Бережной.
С 2008 по 2011 год Бережной работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2015 году переехал в Тюмень и работал сборщиком мебели.
Но сегодня в прессе и соцсетях его называют не иначе как «экс-полицейским», а не сборщикам мебели. Хотя нелюдь уже десять лет не имеет никакого отношения к полиции.
Почему его упорно называют «экс-полицейским»? Потому что люди недолюбливают полицию? И людей приучают к мысли, что в полиции служат одни нелюди, похожие на Бережного? Что других там нет? Что, прослужив в полиции, человек становится нелюдью и не перестает быть нелюдью даже спустя много-много лет?
К слову, «Ангарский маньяк» Михаил Попков, про которого я писал еще в 2015 году, тоже оказался бывшим полицейским…
В командировке в Иркутскую область я лишний раз убедился, что не все полицейские нелюди. Преступления Попкова раскрыли и обезвредили урода вполне нормальные полицейские…. Может все-таки нормальных парней в МВД куда больше, чем нелюдей? Просто нелюди заметнее?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет