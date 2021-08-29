Мнение: Почему не любят полицейских?

Сегодня в Тюмени похоронили 9-летнюю Настю Муравьеву.

Девочка пропала 30 июня. 19 августа ее тело нашли в коробке на берегу озера. Кроха была изнасилована и задушена.

Девочка стала жертвой насильника, который встретил ее на лестничной площадке в подъезде. Завел в квартиру, изнасиловал, задушил и спрятал тело в холодильнике. Потом нелюдь засунул труп в коробку и вывез к берегу озера.

Сыщики быстро установили преступника. Им оказался 40-летний Виталий Бережной.

С 2008 по 2011 год Бережной работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2015 году переехал в Тюмень и работал сборщиком мебели.

Но сегодня в прессе и соцсетях его называют не иначе как «экс-полицейским», а не сборщикам мебели. Хотя нелюдь уже десять лет не имеет никакого отношения к полиции.

Почему его упорно называют «экс-полицейским»? Потому что люди недолюбливают полицию? И людей приучают к мысли, что в полиции служат одни нелюди, похожие на Бережного? Что других там нет? Что, прослужив в полиции, человек становится нелюдью и не перестает быть нелюдью даже спустя много-много лет?

К слову, «Ангарский маньяк» Михаил Попков, про которого я писал еще в 2015 году, тоже оказался бывшим полицейским…

В командировке в Иркутскую область я лишний раз убедился, что не все полицейские нелюди. Преступления Попкова раскрыли и обезвредили урода вполне нормальные полицейские…. Может все-таки нормальных парней в МВД куда больше, чем нелюдей? Просто нелюди заметнее?

Фотография отсюда

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