До конца столетия условия обитания морских организмов резко ухудшатся

По заключению ученых из Северо-Восточного университета, до 2100 года глобальное потепление на Земле приведет к тому, что резко ухудшатся условия обитания в 95% акватории верхних слоем Мирового океана.

Для многих живых организмов условия станут и вовсе невыносимыми, что, несомненно, приведет к их вымиранию, уточняют исследователи.

По самым оптимистическим прогнозам, до конца столетия могут исчезнуть до 36% морских организмов. Однако пессимисты утверждают, что вымрут до 95% обитателей верхних слоев морской воды. Причиной, как и ранее, ученые считают непомерные выбросы парниковых газов, что приводит к значительному увеличению средней температуры атмосферного воздуха и океанской воды.