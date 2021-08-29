 

До конца столетия условия обитания морских организмов резко ухудшатся

29.08.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По заключению ученых из Северо-Восточного университета, до 2100 года глобальное потепление на Земле приведет к тому, что резко ухудшатся условия обитания в 95% акватории верхних слоем Мирового океана.

Для многих живых организмов условия станут и вовсе невыносимыми, что, несомненно, приведет к их вымиранию, уточняют исследователи.

По самым оптимистическим прогнозам, до конца столетия могут исчезнуть до 36% морских организмов. Однако пессимисты утверждают, что вымрут до 95% обитателей верхних слоев морской воды. Причиной, как и ранее, ученые считают непомерные выбросы парниковых газов, что приводит к значительному увеличению средней температуры атмосферного воздуха и океанской воды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Сын Цоя подал в суд на студию режиссера Учителя

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

22.05 / Манижа назвала главного конкурента на «Евровидении»

24.12 / Захарова сказала, какую страну «тряхануло» больше всех в 2020 году

04.04 / В РПЦ не поддержали идею единого дня Пасхи для всех христиан

16.04 / Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы «без поглощения»

23.09 / Люди стареют медленнее, чем три десятилетия назад

22.03 / Определен диаметр ядра Марса

04.07 / Организаторам речной прогулки в Москве пригрозили штрафом в миллион рублей

28.06 / Медик назвала опасность коронавируса для мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика