На новую операционную систему Windows 11 готовы перейти только 50% пользователей

Результаты недавно проведенных исследований показали, что среди владельцев устройств на операционной системе Windows сегодня 89% используют десятую версию. Но, как известно, вышла уже и одиннадцатая. А разработчик вскоре обещает представить стабильно работающую версию новой ОС.

Однако, много ли пользователей готовы к обновлению операционки на своих устройствах? Как оказалось, только 47% опрошеных заявили, что установят Windows 11 сразу после выхода стабильной версии.

Половина пользователей сказали, что не готовы к таким переменам и будут оставаться на старых версиях Windows, по крайней мере, еще некоторое время. Одним не нравится интерфейс, другим – функционал, третьи же сомневаются, что их устройства будут нормально работать на одиннадцатой Windows.