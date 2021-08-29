 

На новую операционную систему Windows 11 готовы перейти только 50% пользователей

29.08.2021, 0:40, Новости дня
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Результаты недавно проведенных исследований показали, что среди владельцев устройств на операционной системе Windows сегодня 89% используют десятую версию. Но, как известно, вышла уже и одиннадцатая. А разработчик вскоре обещает представить стабильно работающую версию новой ОС.

Однако, много ли пользователей готовы к обновлению операционки на своих устройствах? Как оказалось, только 47% опрошеных заявили, что установят Windows 11 сразу после выхода стабильной версии.

Половина пользователей сказали, что не готовы к таким переменам и будут оставаться на старых версиях Windows, по крайней мере, еще некоторое время. Одним не нравится интерфейс, другим – функционал, третьи же сомневаются, что их устройства будут нормально работать на одиннадцатой Windows.



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