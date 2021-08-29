 

Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

29.08.2021, 0:38, Новости дня
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Соперницей украинки, сеяной на турнире первой, была девятая сеяная Ализе Корне из Франции, она 68-я в рейтинге WTA.

Поединок продолжался минимальные два сета и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Свитолиной.

Ранее в этот же день победителем парного разряда турнира в Чикаго стала украинка Надежда Киченок, в паре с румынкой Ралукой Олару обыгравшая свою сестру Людмилу Киченок в паре с японкой Макото Ниномией.

Контекст:

Chicago Women’s Open проходил на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составлял $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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