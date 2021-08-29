 

Путин боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ – Белковский

29.08.2021, 0:38, Новости дня
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“Путин все-таки подчеркивает, что он человек внеидеологический… Он боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ. Надо ли хоронить Владимира Ильича Ленина? Неизвестно. Или, скажем, как оценивать события путча августа 1991 года – тоже неизвестно, потому что Путин уклонился полностью от обсуждения этой темы и сделал вид, что никакого 30-летия путча в этом году не отмечалось. Он занимался совершенно другими делами”, – сказал Белковский.

По его словам, “с точки зрения самого себя”, Путин поступает правильно, “поскольку он не готов к идеологической борьбе”.

“Коммунисты говорят, что Путин – тайный коммунист, полуявный; либералы – что он на самом деле либерал и так далее. Значит, все углы русской истории он должен как-то хитро обойти”, – считает политолог.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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