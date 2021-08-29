 

Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев

29.08.2021, 0:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсе граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, эвакуированы, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, эвакуированы «все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с (украинскими) военными, которые были в Кабуле». При этом он не исключил, что в Афганистане остались украинцы, которые не смогли связаться с дипломатами. 

Ермак сказал, что горячая линия работает круглосуточно, Киев задействует все свои возможности для эвакуации граждан, которых удастся обнаружить. По его словам, Украина также вывезла из Афганистана и журналистов передовых мировых СМИ (The Wall Street Journal, Global Mail), представителей ООН и граждан других государств, передают «Украинские новости».

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами». Всего за шесть рейсов «спасены более 700 человек», передает ТАСС.

Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.



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