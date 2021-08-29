 

Вратарь «Красной Звезды» из Советска погиб на игре в Калининграде

29.08.2021, 0:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Калининграде вратарь любительской команды «Красная Звезда» (Советск) Александр Шишмарев умер во время футбольного матча с местным клубом «Балтика-М», информирует пресс-служба Калининградской областной федерации футбола.

Трагедия произошла «во время тренировочного спарринга», 23-летний Шишмарев «получил тяжелую травму» в «столкновении с футболистом хозяев». Врачи «Балтики» оказали ему помощь, прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось.

Калининградская федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Сообщается, что расходы на организацию похорон будут полностью покрыты при «поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области», пишет Sport24.

Президент КООФ Александр Гвардис сообщил, что «предварительно, со слов врача, который оказывал помощь» у Шишмарева «запал язык, и он задохнулся», передает ТАСС.



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