 

Красивая прическа, которая подойдет даже для праздников. Переплетаю хвостики

29.08.2021, 0:08, Разное
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Прическа на основе простых хвостиков, которая подойдет и на праздник, и для повседневной носки. Создать ее можно за несколько минут, а все, что вам понадобится – это несколько прозрачных силиконовых резинок и расческа с тонкой ручкой. Приступим!

Как сделать красивую прическу из хвостиков

Расчешите пряди и отделите небольшую зону на макушке.

Завяжите первый хвостик.

Горизонтальными проборами разделите голову на проборы и соберите в каждой зоне волосы в хвост.

Самый первый хвостик разделите на две части и обхватите расположенный ниже хвостик половинками первого.

Зафиксируйте их резинкой под вторым хвостом.

Повторите эту процедуру с остальными хвостиками.

Теперь немного вытяните пряди из получившихся звеньев.

Прическа готова!



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