 

Ученые рассказали, когда лучше лететь на Марс

28.08.2021, 23:46, Новости дня
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Ученые из Сколковского института науки и технологий рассказали о главных условиях, при которых полет человека на Марс будет успешным. По их словам, необходимо выбрать момент, когда уровень солнечной радиации будет наименьшим.

Дело в том, что даже на низкой орбите Земли, где постоянно находится МКС, от радиации человека защищает магнитное поле нашей планеты. С удалением от поверхности Земли эта защита ослабевает и совсем исчезает еще задолго до того, как корабль пролетит половину пути до Марса.

Есть еще один способ защиты – разработать специальные материалы, говорят ученые. Однако таковые пока еще только в процессе создания. По словам ученых из Сколково, благоприятный период для полета начнется в 2030 году.



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