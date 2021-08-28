Российские специалисты рассказали о главном признаке взлома смартфона

Российские ИТ-специалисты напомнили россиянам, какие признаки указывают на то, что ваш смартфон взломан хакерами. Первым из них является ускоренная разрядка аккумулятора, говорят эксперты.

Как правило, батарея начинает быстро садиться буквально сразу же, как начинает работать вредоносное программное обеспечение, отмечают эксперты.

Как правило, вирусы, как и несанкционированное ПО запускаются в фоновом режиме. Поэтому его работы пользователь вроде бы не замечает. Зато такие приложения потребляют очень много энергии. Так ведут себя любые вредоносы: шпионские программы, банковские трояны, сталкерское ПО и т.д. Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты рекомендуют скачивать только лицензированные приложения из надежных источников.