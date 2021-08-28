Боевики на Донбассе ранили еще двух украинских военнослужащих – штаб ООС

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что раненых госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.

“Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства”, – подчеркнули в пресс-центре.

О действиях боевиков украинские власти уведомили представителей ОБСЕ.

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28 августа по состоянию на 17.00 в зоне ООС было зафиксировано 13 случаев нарушения боевиками перемирия. На то время была информация о четырех раненых украинских военнослужащих и четырех травмированных.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло более 3,9 тыс. гражданских лиц, около 4,2 тыс. украинских военных и примерно 5,8 тыс. боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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