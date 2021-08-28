 

“Талибан” недоволен, что США не предупредили об авиаударе по ИГИЛ в Афганистане

28.08.2021, 23:44, Новости дня
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Собеседник агентства считает, что применение Соединенными Штатами беспилотника было “явным нападением на афганскую территорию”.

По данным представителя “Талибана”, в результате авиаудара погибли два человека, ранения получили две женщины и ребенок.

Авиаудар был нанесен в восточном районе Афганистана, граничащем с Пакистаном.

Контекст:

Об авиаударе сообщили на следующий день после того, как президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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