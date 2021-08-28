 

В Белом доме заявили о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула “в ближайшие 24-36 часов”

28.08.2021, 23:44, Новости дня
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“Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши командиры сообщили мне, что атака весьма вероятна в ближайшие 24-36 часов”, – отметил Байден.

Глава Белого дома приказал “принять все возможные меры” для защиты американских военнослужащих в Афганистане.

По словам Байдена, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают операцию по эвакуации граждан.

“Вчера мы вывели еще 6800 человек, в том числе сотни американцев. И сегодня мы обсудили продолжающуюся подготовку, чтобы помочь людям продолжать покидать Афганистан после ухода наших военных”, – резюмировал Байден.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По словам Байдена, США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

27 августа США нанесли авиаудар по представителю афганского крыла ИГИЛ (“Исламское государство Хорасан”) в провинции Нангархар. В Пентагоне сообщали, что в ходе авиаудара погибли два террориста, среди гражданских жертв нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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