Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа

В ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Так считают американские военачальники, сообщил он, добавив, что «ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой». Байден велел «принять все возможные меры» для защиты американских военных в Афганистане. «Они заверили меня, что <…> могут принять эти меры, завершая при этом миссию (по эвакуации) и безопасно выводя наших военных», – приводит его слова ТАСС.

Президент США подчеркнул, что американцы продолжают эвакуацию не только своих граждан, но и граждан третьих стран и афганских беженцев. Он рассказал, что обсудил со своим окружением «подготовку» к тому, чтобы помощь в эвакуации продолжалась и после ухода военных США. Также обсуждался удар, нанесенный США в афганской провинции Нангархар по боевикам «ИГ–Хорасан»*.

Байден заявил, что США, как он и обещал, ответили на теракт в Кабуле 26 августа, но «этот удар не был последним», американцы «продолжат выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставят их заплатить». Вашингтон намерен «отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать» американских военных, сказал Байден.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ в Афганистане.