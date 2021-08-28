Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной

На Западе «удивительно формулируют свое отношение» к ситуации в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова назвала такую позицию «очень неординарной, учитывая, сколько возможностей сделать выводы было за последние 10, 15, 20 лет» у «западных партнеров». Представитель МИДа отметила, что «в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», передает РИА «Новости».

При этом Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» Востока, так что теперь заявления Запада «странно слышать», сказала Захарова. «Нужно начать не с переваливания ответственности… А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», – сообщила она.