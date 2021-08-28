Сухой климат в погребе и другие распространенные ошибки при хранении урожая: как их избежать

С середины августа дачники уже начинают собирать и заготавливать фрукты и овощи на осенне-зимний период. Для этого они относят их в погреб и подвал, раскладывают по местам и потом ждут холодов. Но вот только не успевают они наступить, как урожай портится, продукты гниют и становятся совершенно несъедобными. Оказывается, все дело в том, что многие люди очень часто совершают ряд ошибок, связанных с хранением фруктов и овощей, в результате чего урожай и не дожидается своего часа. Поэтому очень важно о них знать, чтобы избежать их допущения и сберечь урожай на всю осень и зиму.

Содержание всех продуктов в одинаковых условиях

Ни в коем случае нельзя просто положить все овощи и фрукты в одно и то же место. Дело в том, что для сохранности каждого отдельного продукта нужна определенная температура. Например, морковь, капусту и свеклу хранить следует при 0…+50С, в то время как кабачкам, тыкве и фасоли больше нравится, когда в помещении теплее, то есть около +100С.

В идеале нужно пройтись с термометром по всем уголкам и полочкам подвала или погреба, измерить везде температуру, чтобы создать идеальные условия для каждой культуры отдельно.

Использование холодильника

Иногда огородникам становится мало погреба или подвала и они решают положить продукты в холодильник, ведь так они поступают почти всегда. Но дело в том, что некоторые фрукты и овощи туда класть категорически запрещено. Например, чеснок, картошку и лук туда лучше и вовсе не класть, иначе они начнут прорастать и гнить, так что их придется потом выбросить.

А огурцы, кабачки, свеклу, цуккини и тыкву лучше всего хранить в кладовой в отдельном ящике или в любом другом темном или сухом месте. В холодильник же им можно класть лишь на несколько дней, в противном случае они будут промерзать и потеряют свои полезные свойства.

Хранение всего урожая без исключения

Некоторые хозяева собирают фрукты, овощи и потом сразу же их отправляют в подвал или погреб, пропуская процесс перебирания. А вместо этого предварительно их нужно очень внимательно осмотреть со всех сторон. Ведь издалека может показаться, что они все целые и невредимые. Но если среди них будет хоть один продукт с гнилью или насекомыми, то он затем может привести к гибели всего урожая. Так что если хочется хранить плоды от двух недель и дольше, то перед отправкой их в подвал, нужно нещадно выбросить все гнилые, болезненные и поврежденные фрукты да овощи.

Создание сухого климата в подвале или погребе

Все владельцы участков знают, что повышенная влажность в помещении для хранения фруктов и овощей приводит к тому, что они покрываются грибком и начинают гнить. Вот только и пересушивать воздух в погребе или кладовой ни в коем случае нельзя. А ведь некоторые хозяева так и делают, раскладывая по периметру пакетики с солью, которая вберет в себя не только всю влагу, что очень полезно, но и высушит воздух. В итоге же фрукты и овощи потеряют свою сочность, станут вялыми и сморщенными. Поэтому лучше для каждого продукта создать индивидуальную влажность, ведь если картошке будет хорошо и при 90%, то лук будет гнить уже при 70%.

Безразличие к товарному соседству

Товарное соседство – это правила общего хранения разных видов продуктов друг с другом, благодаря которому обеспечивается безопасность и высокое качество продовольственных товаров. И, конечно, это касается также фруктов да овощей. Поэтому в идеале для каждого вида плода нужно выделить отдельный ящик или полочку. Если же это сделать невозможно, то стоит хотя бы лук, чеснок, болгарский перец да помидоры хранить подальше от других продуктов. Ведь если, например, рядом с ними положить фрукты, их вкус и аромат станет совсем другим, и есть их будет совершенно нереально.