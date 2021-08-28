В Бразилии обнаружили хорошо сохранившийся скелет птерозавра

Интересно, что на этот раз древние останки рептилии нашли не во время раскопок, а во время проведения полицейского рейда против наркомафии и контрабандистов.

Представители правоохранительных органов прямо в порту обнаружили более 30 тысяч различных окаменелостей, которые, судя по всему, хотели вывезти за границу страны. Это было еще 8 лет назад, но материала оказалось настолько много, что ученые проводят исследования до сих пор.

И вот сенсация! Представителям науки удалось сложить почти целые скелет птерозавра, возраст которого составляет около 150 миллионов лет. Рептилии тут же дали имя Tupandactylus navigans. По словам ученых, речь идет о крупном птерозавре с огромным черепом и очень большим гребнем.