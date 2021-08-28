 

Астрономы зафиксировали тысячи неизвестных радиосигналов из космоса

28.08.2021, 22:52, Новости дня
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Как сообщают источники, при помощи чувствительного радиотелескопа ASKAP ученые сумели зарегистрировать тысячи неизвестных радиосигналов, поступающих из глубин Вселенной.

Также работающие с данным телескопом исследователи недавно обнаружили ранее неизвестную карликовую галактику. Впрочем, это уже не первая галактика, которая нанесена на карту космического пространства при помощи данного оборудования.

Как поясняют эксперты, такое большое количество астрономических открытий удалось сделать только благодаря тому, что у данного телескопа высокая избирательность, и он способен зафиксировать даже самые слабые сигналы. К сожалению, далеко не все из них удалось идентифицировать.



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