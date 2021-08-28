 

В Бразилии пожилых и уязвимых будут прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

28.08.2021, 22:50, Новости дня
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Он отметил, что в качестве дополнительной дозы будет использоваться вакцина от Pfizer/BioNTech.

По словам Кейроги, принятое решение связано с распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” и необходимостью усиления защиты более уязвимых людей.

По данным правительства, в Бразилии 128 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 (около 79,8% взрослого населения страны), более 55,7 млн (почти 37%) – полностью иммунизированы.

В Бразилии прививают против коронавируса вакцинами Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), CoronaVac, Covaxin и “Спутник V”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Бразилия занимает третье место по распространению COVID-19 в мире. С начала пандемии в стране подтвердили, по данным ВОЗ, 20,65 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 576,6 тыс. пациентов с COVID-19.

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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