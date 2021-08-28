На ЛГБТ-марше в Одессе произошли столкновения, полиция сообщила о 51 задержанном

“Примерно через 20 минут после завершения акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка. […] Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлен 51 человек”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате столкновений телесные повреждения получили 29 правоохранителей.

“Действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатать ситуацию в Одессе и проверить на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них”, – отметил начальник полиции региона Николай Семинишин.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Участие в ЛГБТ-прайде принимали около 200 человек, отмечает “Думская”, их охраняли правоохранители. После завершения мероприятия, когда участники марша начали расходится, на них попытались напасть радикалы. Произошли столкновения с полицией. Участников марша увозили автобусами, часть уходила сама.

“Думская” отмечает, что в этот же день в городе проходил “анти-гей-парад” – шествие “за традиционные семейные ценности”.

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