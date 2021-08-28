 

Украина эвакуировала из Афганистана более 600 человек – глава Офиса президента

28.08.2021, 22:50, Новости дня
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“Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев – тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети”, – написал Ермак.

По его словам, “Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан”.

“Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам [сотрудникам Главного управления разведки] пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы”, – рассказал Ермак.

Глава ОПУ добавил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4178326962221154&id=100001316744918

Как сообщило Общественное, в субботу из Кабула в международный аэропорт “Борисполь” прибыло три самолета с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами. Всего – около 360 человек, из них около 80 – украинцы.

До сегодняшнего дня Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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